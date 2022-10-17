أمطار وانخفاض حرارة.. توقعات الأرصاد لطقس الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، استمرار انخفاض درجات الحرارة، اليوم الاثنين، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على الأنحاء كافة.





الهيئة ذكرت أن اليوم، يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، فجاءت كالتالى: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة. الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة. مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة. سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة. قنا العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة. أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

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