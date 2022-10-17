تصريحات السيسى بالتطلع لتبادل الخبرات مع الهند فى التنمية تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة الأهرام تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر تنظر بعين التقدير إلى الهند كونها إحدى أعرق الأمم على مستوى العالم، ولإسهاماتها العظيمة فى جميع المجالات، وقال إن مصر تثمن مسيرة التعاون المثمرة بين البلدين، وتتطلع لتبادل الخبرات فى مجالات التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس وزير خارجية الهند سوبرامنیام جایشانكار، بحضور وزير الخارجية سامح شكرى، وسفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضى، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين.

ونقل وزير الخارجية الهندى رسالة من رئيس وزراء تتضمن الإعراب عن اعتزاز الجانب الهندى بعمق العلاقات التى تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر والهند وصولا إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، خاصة فى ظل كون مصر تمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، فضلا عن الإنجازات التنموية الضخمة التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة بقيادة حكيمة ورؤية ثاقبة للرئيس.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين فى عدد من المجالات بما يتسق مع مكانة وإمكانات الدولتين ويلبى طموحات شعبيهما الصديقين، خاصة على صعيد التصنيع المشترك وتبادل الخبرات فى المجال العسكرى، فضلا عن تبادل السلع الإستراتيجية بين البلدين، إلى جانب التعاون فى مجال التعليم التكنولوجى، بالإضافة إلى تعزيز نشاط الشركات الهندية فى الاستثمار بمصر، كما تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولى والإقليمى، خاصة تداعيات الأزمة الروسية ــ الأوكرانية على قطاعات الطاقة والغذاء والاقتصاد.

وسلطت صحيفة الجمهورية الضوء على إعراب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن التقدير لما حققته شركة "سيمنز" من إنجازات فى تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وجهودها الناجحة فى إنشاء محطات توليد الكهرباء بمصر، مؤكدا التطلع لتعزيز الاستفادة من خبرات الشركة فى عدة قطاعات تنموية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائى، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهنى للكوادر المصرية فنيا وحرفيا على نحو يرسخ المعايير الألمانية المتمثلة فى قيم الأداء العالى والمستوى الدقيق فى الإنتاج.

جاءت تصريحات الرئيس، خلال استقباله أمس رئيس المجلس الإشرافى لشركة سيمنز العالمية للطاقة جو كايزر، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إلى جانب الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز للطاقة كريستيان بروخ، والعضو المنتدب لشركة سيمنز للطاقة بمصرالمهندسة ليلى الحارس.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن اللقاء تناول بحث التعاون المشترك مع شركة سيمنز العالمية للطاقة فى مشروعات الطاقة الخضراء فى إطار سعى مصر لتصبح مركزا إقليميا لإنتاج وتبادل الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأعرب جو كايزر عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمنا مسيرة التعاون المثمرة مع مصر، والتى تجسدت فى عدة مشروعات فى مجال الطاقة، أبرزها محطات سيمنز الثلاث الحديثة لتوليد الكهرباء التى أصبحت العمود الفقرى الحالى لشبكة الكهرباء المصرية، وتعتبرها سيمنز إحدى الأيقونات البارزة فى تاريخ نشاط الشركة منذ نشأتها.

كما أكد كايزر تطلع "سيمنز" لاستمرار وتطوير الشراكة القائمة مع مصر، خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك على خلفية الإنجازات الملموسة التى تحققت فى مصر خلال الفترة الماضية فى مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية، واعتزاز شركة "سيمنز" بتعاونها الوثيق مع مصر، والذى أسفر عن نجاح كبير لأنشطتها فى مصر نظرا للدعم والإشراف المباشر من قبل الرئيس.

وألقت صحيفة الأخبار الضوء على إعلان البنك المركزى مع نهاية زيارة الوفد المصرى إلى واشنطن، نجاح الزيارة والاجتماعات الفنية التى تمت بين الجانب المصرى ومديرى وخبراء صندوق النقد الدولى؛ مما أسفر عن اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجديد، الذى سيكون مدعوما من صندوق النقد الدولى.

يتضمن البرنامج الإصلاحى للسلطات المصرية 3 محاور رئيسية تتمثل فى الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى.

فعلى جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية، نستهدف استمرار جهود الانضباط المالى بالحفاظ على تحقيق فائض أولى سنوى بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى فى التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى فى المدى المتوسط، إضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومى وتنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، ومواصلة التوسع فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية خاصة التى تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة وزيادة مخصصات التأمينات والمعاشات التى يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد وأسرة، وتعزيز برنامج "تكافل وكرامة" الذى قامت الحكومة المصرية أخيرا بزيادة عدد المستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة وكذلك استمرار تمويل برنامج "حياة كريمة" الذى يستهدف تحسين كل أوجه الحياة والبنية التحتية بكل قرى مصر والمناطق الريفية، والاستمرار فى العمل على تعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالى.

وعلى جانب السياسة النقدية، نستهدف استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرية بصورة سريعة، كما سنعمل على تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفى وكذلك مواصلة جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى.

وعلى جانب التدابير والإصلاحات الهيكلية، نستهدف العمل على اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التى تسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء.