أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "إدارة الثقافة وحوار الحضارات" مؤتمرا رفيع المستوى، بعنوان "التسامح والسلام والتنمية المستدامة فى الوطن العربى"، بالتعاون مع المجلس العالمى للتسامح والسلام، ويستمر لمدة يومين، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

الجيزة

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعه الحادى عشر، فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر، تطبيقا لقراره فى اجتماعه الأخير بأن يظل فى حالة انعقاد دائم، استكمالا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلى للجلسات النقاشية بالحوار الوطنى.

القاهرة

تنطلق فعاليات المؤتمر العالمى السابع لدار الإفتاء، تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

القاهرة

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى "الشراكة الدولية للجامعات الإسلامية للحد من ظاهرة التغير المناخى"، والذى تنظمه رابطة الجامعات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بكيرالا فى الهند، حيث يشارك فى فعاليات هذا المؤتمر علماء وباحثون وشخصيات دينية رفيعة المستوى من أكثر من أربعين دولة.

القاهرة

يفتتح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة والمؤتمر الدولى الرابع للإسكان التعاونى، بالتزامن مع فوز مصر باستضافة المقر الدائم للمنظمة الإفريقية لتعاونيات الإسكان بالقاهرة، وكذلك استضافة المكتب الإقليمى للحلف التعاونى الدولى عن منطقة شمال إفريقيا بالقاهرة.

أسوان

تنطلق فعاليات مهرجان أسوان الثقافى، مساءً، للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل السياحية جنوبى أسوان.

القاهرة

ينظم المركز القومى للسينما أمسية سينمائية، يعرض خلالها أربعة أفلام ضمن عروض نادى "سينما المرأة"، وذلك فى السابعة مساء، بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

القاهرة

يفتتح ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة معرضًا، فى الساعة السادسة مساءً، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى.

الإسكندرية

ينظم صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى أمسية بعنوان "التراث الشعبى"، وذلك فى الساعة السابعة مساءً، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

نيويورك

يعقد مجلس الأمن الدولى، مساءً بتوقيت الولايات المتحدة، جلسة مشاورات مغلقة، يستعرض فيها تقريرًا مفصلًا عن نتائج المشاورات وتقرير النشاط الخاص بعمل قوات مراقبة فض الاشتباك فى الجولان التابعة للأمم المتحدة، وسيعقب ذلك انعقاد جلسة ليلية، تدور خلالها مشاورات مغلقة حول الأوضاع فى هاييتى.

فيكتوريا

تنظم الوكالة الإقليمية للاستثمار للدول الأعضاء بتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى COMESA RIA ورشة عمل، بمدينة فيكتوريا فولز بدولة زيمبابوى، لتعزيز قدرات وكالات وهيئات ترويج الاستثمار بدول التجمع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

بروكسل

تبدأ القوات الجوية من جميع الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى "ناتو" فى تدريبات تعزيز قدرات الردع النووى التى تضم عشرات الطائرات فوق شمال غربى أوروبا، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجارى.

تونس

تشهد تونس انطلاق مرحلة فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية، ويستمر قبول أوارق المرشحين حتى 24 أكتوبر الجارى.