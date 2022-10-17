الأرصاد تكشف عن تقلبات الطقس ودرجات الحرارة لمدة 6 أيام

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على جميع الأنحاء، يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وحارا على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن الطقس ليلا خلال هذه الأيام سيكون معتدلا أول الليل، إلا أنه سيكون مائلا للبرودة فى الساعات المتأخرة منه.

طقس اليوم الإثنين

وأعلنت الأرصاد طقس اليوم الإثنين على جميع الأنحاء، لافتة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وكشفت الأرصاد عن وجود فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بينما تنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.