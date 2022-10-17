الزراعة: انفراجة فى أزمة صناعة الدواجن.. ووضع ضوابط للتحكم فى أسعار العلف

جدة - نرمين السيد - وقال الصياد فى تصريحات تلفزيونية، إن رئيس الوزراء وجه بأن يكون هناك كل أسبوع كمية من الأعلاف يتم الاتفاق عليها بين اتحاد منتجى الدواجن ووزير الزراعة والبنك المركزي، وتتم تغطيتها بالكامل لدخول مصر لتأمين صناعة الدواجن.

وأضاف أن تلك الكمية ستكفى أسبوعا، وستدخل كميات مماثلة أو أكثر كل أسبوع على حسب ما يتم الاتفاق عليه مع اتحاد منتجى الدواجن والبنك المركزي، بحيث تتم تغطية السوق، وإلا تكون هناك أزمة.

وأشار إلى أنه يتم العمل على محور زيادة الإنتاج المحلى من الذرة وفول الصويا لمواجهة أزمة صناعة الدواجن، كما يتم العمل على محور آخر وهو وضع ضوابط للتحكم فى أسعار الذرة وفول الصويا.

وشدد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، على ضرورة تكاتف الجميع لمنع ارتفاع أسعار الأعلاف، مشيرا إلى أنه ستكون هناك رقابة على تلك المنظومة لمواجهة المغالاة فى أسعار الأعلاف.