الإفتاء: ينبغى أن تكون تسمية الأولاد بالتشاور بين الزوجين

جدة - نرمين السيد - وأضافت، عبر صفحتها بفيس بوك، أن من حسن العشرة بين الزوجين أن تقوم حياتهما على التشاور فى جميع أمورهم، ومن ذلك تسمية الأبناء، فيَحسُن بالزوجين أن يتشاورا ويتفقا على اسم المولود، ويتخيرا له اسمًا حسنًا.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من دفع مقابل الصناعة (المصنعية) عند استبدال الذهب المشغول الجديد بالقديم.

وتابعت، عبر صفحتها بفيس بوك، أنه معلوم أن الذهب والفضة المصوغين قد خرجا عن كونهما أثمانًا وانتفت عنهما العلة التى توجب فيهما التماثل والحلول والتقابض عند التبادل؛ فصارا سلعة من السلع ويجرى فيهما اعتبار مقابل الصنعة.