وزارة الصحة: لم يتم أى زيادة على المواطن فى أسعار جلسات الغسيل الكلوى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث خلال تصريحات تلفزيونية، إن الدولة هى من تسدد ثمن جلسات الغسيل لمراكز الغسيل الكلوى وليس المواطن، مشيرًا إلى أن هناك 65 ألف مريض يجرون جلسات الغسيل الكلوى فى مصر.
وأضاف أن قرار زيادة قيمة المبالغ التى تتحملها المجالس الطبية المتخصصة إلى 500 بدلا من 325 جنيها جاء عقب زيادة أسعار مستلزمات الغسيل الكلوى.
وذكر أن فى ظل التزام وزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وضمان استمرار تقديم الخدمة تم زيادة قيمة الجلسة إلى 500 بدلا من 325 جنيها، مضيفا: "كنا ننتظر احتفاء بالقرار ولكن تناول الخبر بصورة مغلوطة أحدث نوعا من اللغط لدى المواطنين بشأن القرار".
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