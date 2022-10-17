استعدادات مؤتمر المناخ.. فودة يتفقد أعمال تطوير خليج نعمة بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تفقد المحافظ خلالها أعمال تطوير خليج نعمة، أشار المحافظ إلى أن منطقة خليج نعمة تشهد أعمال تطوير شامل منها توحيد لافتات المحال التجارية، وتعميم الهوية البصرية لشرم الشيخ بالمحلات والطرق، وتوحيد ستائر المحلات طبقا للهوية البصرية بخليج نعمة وأعمال رفع كفاءة، ورصف، وأعمال تجميل وتطوير للمشايات فى إطار التطوير الشامل الذى تشهده المدينة.

كما حرص المحافظ خلال الجولة على لقاء عدد من سائقى التاكسى، مشدداً على الالتزام بالزى الموحد الذى وفرته المحافظة، وتأكد من تحويل التاكسى للعمل بالغاز الطبيعى وتركيب الكاميرات فى اطار التحول للتاكسى الذكي، والتأكد من الهوية البصرية،كما قام المحافظ بإجراء حوار مع سائقى التاكسى فى إطار التوعية بمؤتمر المناخ، مشددا على الالتزام الكامل بالإجراءات وعدم المخالفة وحسن التعامل مع الجمهور بمختلف جنسياتهم.