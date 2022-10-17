افتتاح معرض طلاب المدارس حول تغير المناخ بحضور 3 وزراء (صور)

جدة - نرمين السيد - حضر الفعالية، عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، وجيريمى هوبكنز، ممثل اليونيسف فى مصر، وعدد من الفنانين الأطفال والشباب من مختلف المحافظات الذين شاركوا فى "المسابقة الفنية الوطنية للفنون حول تغير المناخ" فى عدد من المدارس الحكومية.

ومن جانبه، قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "إننا نحاول معا فى إطار من التعاون المشترك، إيجاد سبل للنجاة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لضمان مستويات أفضل من جودة الحياة فى إطار بيئة صحية، وآمنة، وتنمية مستدامة خضراء".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هذا المعرض الفنى يضم الأعمال الفائزة فى المسابقة الفنية التى أقيمت بين طلاب المدارس للتعبير بالرسم عن تغير المناخ، وهو بمثابة رسالة مصرية من أطفال مصر إلى العالم تؤكد ضرورة المحافظة على البيئة، ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ووقف أية أعمال من شأنها أن تزيد من تلويث البيئة، وتتسبب فى انتشار الأمراض، وتهدد حياة الإنسان، والكائنات الحية.

وفى هذا الإطار، ثمَّن رضا حجازى دور منظمة اليونيسف فـى دعـم جهود الوزارة من أجل زيادة وعى الطلاب بتغير المناخ؛ مشيرا إلى أنه تم تنفيذ برنامج تدريبى وتوعوى خلال شهر أغسطس الماضى، حـول مفاهيم قضايا التغيرات المناخيـة "ToT" لـ 150 مدربا، من خلال حقيبتين تدريبيتين إحداهما للمعلمين، والأخرى للمديرين، تحت عنوان "دعم مهارات المعلمين والمديرين فـى تنميـة الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية، فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة".

وقال حجازى، إن المستقبل المشرق للأجيال القادمة لن يتحقق إلا بتضافر كافة الجهود فى مختلف القطاعات، آخذين فى الاعتبار أن هذه القضية تتجاوز حدود المحلية، لما لها من أبعاد عالمية، ومن هذا المنطلق، فقد جاءت الدعوة للمجتمع الدولى لعقد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم.

ومن جانبها، أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بتلك الأعمال الفنية ووصول الطلبة والطالبات لهذا القدر من الإبداع الفنى الذى يصور ما نمر به من حياة اليوم وما نتمناه فى المستقبل، مشيرة إلى أن التجسيد للأعمال الفنية المقدمة من مختلف طلاب محافظات الجمهورية استطاع شرح موضوعات وأمور فنية متخصصة مثل موضوعات الطاقة، والمياه، والزراعة، والحيوانات، والطيور، والنباتات.

وأوضحت الوزيرة أن فعاليات أمس الأحد هى ثمرة جهد دام على مدار 3 سنوات مع وزارة التربية والتعليم، حيث تم البدء مع تطوير المناهج التعليمية، وقبل التفكير فى استضافة مصر لمؤتمر المناخ، ووضع قضايا مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجى وهى قضايا معقدة عالمية والقدرة على توصيلها للأطفال وخلق وعى وتوعية بتلك القضايا واستثمار ذلك فى الأجيال القادمة.

وأعلنت وزيرة البيئة عن تزيين الأعمال الفنية بالمعرض للجدران المصرية خلال مؤتمر تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، موجهة الشكر والتقدير لطلبة وطالبات محافظات الجمهورية، مؤكدة ثقتها على قدرتهم على إبهار العالم بكل ما تم تجسيده، وأن مؤتمر التنفيذ يبدأ من أصغر قرية موجودة بجمهورية مصر العربية.

وقالت وزيرة الثقافة، إن ما تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من جهد متميز فى تنشئة أطفال مصر، والتعاون المثمر والبناء مع وزارة الثقافة فى كافة المجالات، أمرا فى غاية الأهمية، وأضافت، أشعر بالسعادة الحقيقية وأنا أرى اليوم هذا المعرض الذى أبدعته ريشات أطفال مصر عن تغير المناخ والذى يأتى ضمن استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ، وقد أشار عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين فى كتابه "مستقبل الثقافة فى مصر"، إلى أهمية التعليم فى بناء الوعى وتنشئة الأجيال ودوره فى وضع أسس الثقافة القوية، لذا كان التعاون بين وزارتى الثقافة والتربية والتعليم، ليكون لدينا جيلا نابها يستطيع أن يعمل ويفكر ويبدع فى الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى السايق ذاته، قال جيريمى هوبكنز، ممثل يونيسف فى مصر، إن هذه المبادرة هى مبادرة ملهمة، حيث يتعلم الطلاب ويعبرون عن آرائهم حول تغير المناخ من خلال الإبداع الذى يدفعهم إلى العمل، ونحن نعتقد أن الأطفال يمكنهم إيجاد حلول مبتكرة لتغير المناخ تكون ذات صلة بمجتمعاتهم.

وأضاف: "تلتزم يونيسف بمواصلة العمل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على دعم التعليم المناخى الشامل الذى يركز على الأطفال والشباب، وتسريع دمجه بينهم، وبهذه المناسبة أود أن أهنئ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وشركاء التنمية والأطفال الذين قدموا هذه اللوحات الفنية، كما يسرنى وجود الفنانين من الأطفال والنشء معنا الليلة".

وفى إطار التعاون الاستراتيجى المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ويونيسف، يتم دمج التثقيف بشأن قضية تغير المناخ باعتباره جزء من مناهج برنامج التعليم الحديث "التعليم 2.0"، الذى يربط الوعى بتغير المناخ بأشكال التعبير الفنى بين الطلاب.

جدير بالذكر أنه قد شارك فى المرحلة النهائية ما يزيد عن 1000 طالب من كافة المحافظات فى "المسابقة الفنية الوطنية للفنون حول تغير المناخ"، وقدموا أكثر من 1700 لوحة فنية.

ويعد المعرض الفنى المقام لطلاب المدارس حول تغير المناخ، فرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم بشأن قضايا المناخ والبيئة، وهو جزء من التعاون الاستراتيجى بين وزارة التربية والتعليم والتعليم والفنى ويونيسف الذى يهدف إلى رفع مستوى الوعى لدى 25 مليون طفل للعمل من أجل المحافظة على بيئتهم وذلك من خلال تقديم دورات تدريبية حول تغير المناخ إلى 300000 معلم فى المدارس الحكومية.