أحمد الطاهرى: انطلاق البث التجريبى لـ«القاهرة الإخبارية».. غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 11:32 مساءً - كشف الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، عن تفاصيل انطلاق قناة القاهرة الإخبارية أكبر قناة أخبار مصرية خلال أيام.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد، إن بث القاهرة الإخبارية على القمر الصناعي المصري الجديد.

وأشار إلى أن القاهرة الإخبارية ستكون باللغة العربية ويصاحبها لكنة باللغة الإنجليزية لمخاطبة العالم، لافتًا إلى أن الفريق الفني من أبناء ماسبيرو ومن أبناء الدول العربية الشقيقة.

وتابع، "نرتكن للمدرسة المصرية الأصيلة ماسبيرو وهناك 40% من العاملين بالقاهرة الإخبارية من أبناء ماسبيرو"، مشيرًا إلى أن القاهرة الإخبارية غير مثقلة بكم هائل من الموظفين والأولوية للمحتوى.

وأكد أن قناة القاهرة الإخبارية متعاقدة مع شركات متخصصة للتدريب ويجري بشكل يومي، موضحاً أن البث التجريبي بداية من غد الساعة 12 ظهرًا، لافتًا إلى إطلاق موقع القاهرة الإخبارية قبل انطلاق القناة، متابعًا: "لدينا 30 مراسلاً من مختلف بلدان العالم لتغطية كافة الأحداث".