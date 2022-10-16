التجمع: الافراج عن 14 قائمة من المسجونين خلال 4 شهور يعزز الحوار الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 10:31 مساءً - قال عبد الناصر قنديل القيادي بحزب التجمع، أن الفترة الماضية شهدت خروج 14 قائمة منذ الدعوة للحوار الوطني قبل 4 شهور كان آخرها اليوم بخروج قائمة من 25 مسجون، مؤكدا أن الاستمرار في صدور القوائم تعزز دور الحوار الوطني وتزيد الثقة بين القوى السياسية المشاركة في جلسات الحوار.

وأكد قنديل لـ"دوت الخليج" أن حزب التجمع لديه رؤية تتعلق بالتعامل ملف السجناء وخاصة المحبوسين بموجب الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن الحزب يرحب بقرارات الافراج، ويطالب المزيد من هذه القوائم التي تعد استجابة للقوى السياسية التي طالما دائما بالإفراج عن كافة السجناء الذين لم يتورطوا في قضايا عنف.

واليوم تم الأفراج عن 25 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، من ضمنهم المحامى عمرو نوهان، حيث نشر النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي صوراً لعدد من المفرج عنهم اليوم ضمن قرارات العفو الرئاسي.

وجاء قرار الإفراج عن نوهان والباقيين ضمن تحركات لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تفعيلها للبت في أمر عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.

وقدمت لجنة العفو الرئاسي الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.