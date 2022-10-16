محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، بتكثيف الحملات الرقابية خاصة فى الأسواق ومحلات ومخازن السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وذلك لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.





وأوضح محافظ الدقهلية، فى تصريح له، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية لقطاع التموين ولجان المراكز والمدن والأحياء التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أنه قرر غلق مخزن لزيوت الطعام المستعملة بدون ترخيص ويؤكد ضبط كمية ألفين لتر زيت بواقى طعام داخل مدينة بلقاس، موجها بإحالة محاضر المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب محمد عبدالباقى رئيس مركز ومدينة بلقاس الذى أوضح أنه فور ورود بلاغ بوجود مخزن لجمع بواقى زيوت الطعام بدون ترخيص فقد جرى التحرك على الفور لمحل الشكوى وفحصها وتبين صحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإدارى للمصنع المشار إليه وتحرير المحاضر بالمخالفات المتنوعة التى تم ضبطها داخل المصنع.