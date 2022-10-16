عبدالعال يبحث الفرص الاستثمارية فى محافظة القاهرة (صور)

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جدة - نرمين السيد - وعرض المحافظ على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالمناطق الأربعة والمعوقات التى تواجهها، كما تناول مقترحات تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة من خلال إعداد دراسات جدوى شاملة والاستعانة بالمراكز البحثية وتحفيز القطاع الخاص وفتح قنوات تواصل مستمرة وبناءة مع المستثمرين ومؤسسات الأعمال بهدف تعظيم الاستفادة من خدمات البنية الأساسية، والمشروعات القومية التى أنجزتها الدولة على مدار السنوات الثمانية الماضية، وكذلك الاستفادة من التشريعات والإجراءات التنظيمية المطورة والمحفزة للاستثمار.
وأكد محافظ القاهرة أن المجلس الاقتصادى الاجتماعى لمحافظة القاهرة سيساعد على المشاركة فى وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة، ودعم المحافظة فى وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية والتى تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزه التنافسية للمحافظة، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة، ومساندة المحافظة فى جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة فى تسويق الفرص الاستثمارية، ودعم المحافظة فى تبنى سياسات وإجراءات لتعزيز إشراك المواطنين والمجتمع المدنى فى مراحل تخطيط وتصميم ومتابعة وتقييم المشروعات.
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