وزير الرى يؤكد دعم مصر لإعلان داكار الصادر عن المنتدى العالمى التاسع للمياه

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى دعم مصر لإعلان داكار الصادر عن المنتدى العالمى التاسع للمياه والذى عقد فى شهر مارس الماضى كخطوة مهمة نحو مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة المقرر عقده فى شهر مارس 2023.





جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الرى مع سيرجين ماباى وزير المياه والصرف الصحى بجمهورية السنغال، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، والذى بدأ فعالياته اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقد تم خلال اللقاء توجيه الدعوة للسنغال لدعم مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه والتى ستطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ القادم، خاصة وأن السنغال هى الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، مع التأكيد على دور مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو" فى دعم هذه المبادرة، والإشارة لاستعداد مصر لأن تكون مركزا إفريقيا لبناء القدرات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه، كما تم الإشارة لقصة نجاح إدارة نهر السنغال بين دول "السنغال - موريتانيا - مالى"، والتأكيد على أهمية الإدارة المشتركة لموارد المياه المشتركة.

فى سياق متصل، بحث الدكتور سويلم مع الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبنانى، موقف التعاون الحالى بين البلدين، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى مجالات "بناء السدود ومشروعات الحصاد المائى - تخطيط وتصميم أعمال البنية الأساسية لمشاريع الرى - استخدام موارد المياه غير التقليدية مثل معالجة مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى وإعادة الاستخدام - الإدارة المتكاملة لقطاع المياه وتشمل نواحى التطوير المؤسسى وإعادة الهيكلة والتشريعات المائية المختلفة - نظم المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة فى مجال التنبؤ والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والنماذج الرياضية - التدريب ورفع كفاءة العاملين - تطبيق الإدارة المتكاملة للمياه على الأحواض الدولية والتنسيق فى هذا الشأن فى إطار مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط".

وقد أعرب وزير الرى عن استعداد مصر لتقديم الدعم للجانب اللبنانى فى مجالات الحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار، وتنفيذ مشروعات الرى الحديث، معالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة معالجة المحسمة ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التدريب من خلال مركز التدريب الإقليمى التابع للوزارة، المركز القومى لبحوث المياه ودوره فى البحث العلمى فى مجال المياه.

كما بحث سويلم مع جمعة حميدو أويسو وزير المياه التنزانى، مجالات التعاون الفنى بين مصر وتنزانيا، والتى تم خلالها حفر آبار جوفية بدولة تنزانيا عبارة عن 30 بئر مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية.

وتم أيضا مناقشة اللمسات الأخيرة لتحديث مذكرة التفاهم بين البلدين، مع التأكيد على أهمية تعزيز التكامل بين دول حوض النيل، بما يضمن تحقيق الرخاء والقضاء على الفقر.