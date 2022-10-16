«التنسيقية» تشيد بالإفراجات الأخيرة وتؤكد عملها على إعادة دمجهم في المجتمع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 09:30 مساءً -

ثمنت تنسيقية شباب شباب الأحزاب والسياسيين قرارات الإفراج الأخيرة عن بعض المحبوسين، مؤكدة أنها تعبر عن إرادة سياسية قوية للمضي قدما في هذا الملف.

وأشادت التنسيقية بجهود القيادة السياسية ولجنة العفو الرئاسي في العمل على إعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم في المجتمع، وأكدت التنسيقية، أنها لن تدخر جهدا في العمل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لإعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم.

وقالت التنسيقية أنها ستعقد خلال الفترة المقبلة عددا من الصالونات والحوارات تستضيف فيها بعض المفرج عنهم والخبراء والسياسيين في نقاش واسع حول العديد من الملفات، وعلى رأسها المواد والإجراءات الخاصة بالحبس الاحتياطي، ودمج وتأهيل المفرج عنهم، وقوانين الانتخابات، وغيرها من الملفات السياسية التي ستسهم بشكل كبير في إثراء النقاش حول التنمية السياسية.

واليوم تم الأفراج عن 25 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، من ضمنهم المحامى عمرو نوهان، حيث نشر النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي صوراً لعدد من المفرج عنهم اليوم ضمن قرارات العفو الرئاسي.

وجاء قرار الإفراج عن نوهان والباقيين ضمن تحركات لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تفعيلها للبت في أمر عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.

وقدمت لجنة العفو الرئاسي الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.