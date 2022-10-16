تذكرتي تنقل تنظيم مباريات الدورى للعالمية وتقضى على السوق السوداء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 09:30 مساءً - نجحت شركة تذكرتي فى نقل تنظيم مباريات الكرة المصرية للعالمية بعد دخولها السوق المصرية، حيث نجحت الشركة الرائدة فى التنظيم فى استحداث منظومه الفان آي دي، وأصبح لكل مشجع هوية لا يستطيع دخول المباريات ولا الحصول على تذاكر المباريات المختلفة الا من خلالها.

ووضعت شركة تذكرتي نظاما خاصا لبيع التذاكر للجماهير المصرية نال استحسان الجميع حيث تحولت فكرة الحصول على تذكرة مباراة من كابوس يواجه أى مشجع بسبب الزحام الشديد على منافذ التذاكر والتعب الشديد قبل الحصول علي التذكرة، ليتحول الأمر لضغطة زر يقوم بها المشجع لحجز تذكرته.

كما نجحت شركة تذكرتي في إنهاء أزمة السوق السوداء حيث كان يلجأ البعض لشراء عدد كبير من التذاكر ثم يقوم باستغلال رغبة الجماهير في الحصول علي التذاكر ويبيعها بسعر غالي للغاية ،الا ان هذا الأمر أصبح مع تذكرتي من الماضي، حيث لا يجوز لأي شخص الحصول علي اكثر من تذكرة بموجب الفان اي دي الذي يملكه.

وكانت منظومه الفان اي دي قد بدأت في مصر عن طريق تذكرتي خلال بطولة امم افريقيا عام 2019 ولاقت ترحيب جميع المسئولين علي المستوي القاري والدولي قبل ان تصبح المسئولة عن تنظيم كافة البطولات.