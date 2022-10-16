الإفراج عن المحامى عمرو نوهان ضمن قرارات لجنة العفو الرئاسى

جدة - نرمين السيد - وتم الإفراج عن المحامى عمرو نوهان، ضمن جهود لجنة العفو الرئاسى التى أعيد تفعيلها للبت فى أمر عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.
ومن جانبها، قدمت لجنة العفو الرئاسى الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأى.
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