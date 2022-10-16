وزير الطيران: مصر والأردن تربطهما علاقات تاريخية قوية

جاء ذلك فى إطار اللقاءات المستمرة التى يقوم بها الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، مع سفراء الدول العربية والإفريقية بهدف تعزيز التعاون فى مجال النقل الجوى.
وأشاد وزير الطيران المدنى بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والمملكة الأردنية فى مختلف المجالات وخاصة فى مجال النقل الجوى، وأكد أن وزارة الطيران المدنى تولى اهتماما كبيرًا نحو تعزيز أواصر التعاون مع الأشقاء الأردنيين فى ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين موضحاً أن الوزارة ممثلة فى كافة الشركات والهيئات التابعة لها تحرص على تقديم كافة التسهيلات والخدمات بما يسهم فى إقامة شراكة قوية بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة بينهما فى مجال الطيران.
كما استعرض وزير الطيران أهم المشروعات التنموية فى ضوء استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة النقل الجوى بالإضافة إلى أعمال التطوير بالمطارات المصرية فى ضوء أهداف التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية 2030.
تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز التعاون والتكامل فى مختلف أنشطة الطيران المدنى من بينها زيادة الحركة الجوية وشحن البضائع والصيانة والأعمال الفنية والتدريب وتبادل الخبرات فى مختلف أنشطة النقل الجوى.
ومن جانبه، أعرب السفير الأردنى عن سعادته بهذا اللقاء مشيدًا بالعلاقات المصرية الأردنية القوية، كما أشاد بالتطور الكبير الذى تشهده الدولة المصرية فى مختلف القطاعات خلال الفترة الحالية فى ضوء المشروعات التنموية التى تم تنفيذها، مضيفًا أن ذلك ينعكس إيجابًا على تعزيز التعاون المشترك ويسهم فى تنشيط حركة السفر ويدعم أوجه التكامل الاقتصادى بين البلدين الشقيقين.
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