محافظ القاهرة يشارك فى افتتاح فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه»

جدة - نرمين السيد - شهد خالد عبد العال محافظ القاهرة افتتاح فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياة الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر ، تحت شعار "المياه فى قلب العمل المناخى".





وترأس جلسة الافتتاح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بحضور وزراء الخارجية، والبيئة، والصحة، والشباب والرياضة، والمجالس النيابية ومحافظ مطروح.

ويهدف المؤتمر إلى دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخى، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، فى إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

كما تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام والذى يشارك فيه عدد كبير من الباحثين بمختلف دول العالم التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدث تحضيرى لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27، كما يعد أسبوع المياه بالقاهرة فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة فى قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها فى مجالات مختلفة متعلقة بالمياه مثل التحلية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.