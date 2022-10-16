عاجل- الرئيس السيسى يهنئ عبد اللطيف رشيد لاختياره رئيساً جديداً للعراق

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى تقدم بالتهنئة للرئيس العراقى على نيل ثقة البرلمان واختياره رئيساً جديداً للجمهورية العراقية، متمنياً له النجاح والتوفيق، ومؤكداً دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين مصر والعراق، والحرص على الاستمرار فى دفع أطر التعاون الثنائى بين البلدين فى كافة المجالات.

من جانبه، تقدم الرئيس العراقى بالشكر إلى الرئيس السيسى على هذه اللفتة الكريمة، مشيداً بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين مصر والعراق، ومؤكداً حرص العراق المتبادل على دفع أطر التعاون الثنائى بين البلدين، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كافة الأصعدة، وكذلك الدور المصرى الحيوى فى تعزيز آليات العمل العربى المُشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.