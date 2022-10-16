جدة - نرمين السيد - أوضح المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، أن الحملة شملت العديد من الأنشطة التوعوية والمجتمعية للمواطنين، تناولت استطلاعات لرأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وحملة طرق أبواب للوصول لربات الأسر بالمنازل، وتوزيع بروشورات ومطبوعات لحث المواطنين على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى.





وأضاف رئيس الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، أنه تم تعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها فى ترشيد الاستهلاك، وطريقة إعادة تدوير للزيوت المستعملة للاستفادة منها فى عمل الصابون، والخط الساخن بالشركة 175 لاستقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة. رافق الحملة فريق من الصيانة وسباكه، قام بتطهير مطابق الصرف الصحى بالمنطقة، وأعمال تعليم سباكة للمواطنين وتعامل مع شكاوى الصرف الصحى للمواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة صرف الصحى بالقاهرة تنفذ حملة توعوية بمنطقة روضة السيدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.