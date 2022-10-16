الرئيس السيسى: مصر ستطرح خلال مؤتمر المناخ مبادرة العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 08:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هذه الدورة من أسبوع القاهرة للمياه تعد إحدى الفعاليات الأساسية تحضيرا له، وأود أن أغتنم هذه المناسبة لأدعوكم للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للمناخ cop27 التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم، وستطرح مصر خلالها مبادرة العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود، والتي يتم التنسيق بشأنها مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، حيث من المقرر أن تستضيف مصر في هذا الإطار مركزا إفريقيا للمياه والتكيف مع المناخ، وذلك لدعم القدرات الإفريقية في هذا المجال المهم.

وأعرب الرئيس السيسى خلال أسبوع المياه، عن تطلعه لنجاح أسبوع القاهرة للمياه في الخروج بتوصيات ناجعة قادرة على دفع أجندة المياه الدولية قدما بما فيه تعزيز تطلعاتنا التنموية ورخاء العالم واستقراره.

وتابع الرئيس السيسى، "وفقكم الله وكلل جهودكم بالنجاح والتوفيق وشكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.