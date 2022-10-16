الرئيس السيسى: أدعوكم للمشاركة في فعاليات قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 08:31 مساءً - دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، المشاركين فى أسبوع المياه، للمشاركة في قمة المناخ، قائلا: أدعوكم للمشاركة في فعاليات قمة المناخ العالمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال أسبوع المياه، أن مصر تعلن عن مبادرة العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود والتي يتم التنسيق بشأنها.

وأوضح الرئيس السيسى، أنه من المقرر أن تستضيف مصر مركزا أفريقيا للمياه والتكيف مع المناخ، وذلك لدعم القدرات الأفريقية في هذا المجال المهم.