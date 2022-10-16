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الرئيس السيسى: لا انفصام بين تحديات الماء والأمن الغذائى

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 08:31 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العديد من البلدان تواجه تحديات متزايدة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال أسبوع المياه، أن الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميا، موضحا أنه على ضوء ما يتوقع من ازدياد احتياجات الغذاء بنسبة 60% بحلول عام 2050 فقد بات واضحا أنه لا انفصام بين تحديات الماء والأمن الغذائى .

ولفت الرئيس السيسى، إلى أن تغير المناخ جاء ليفاقم من هذا التحدى المزدوج لاسيما في الدول التي تعانى من ندرة مائية مما قد يؤدى لتبعات سلبية خطيرة على السلم والأمن إقليميا ودوليا .

محمد يوسف

محمد يوسف

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