جامعة أسيوط تدعو الطلاب للمشاركة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأضاف فى كلمته خلال الندوة التى نظمتها الجامعة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" اليوم - بمشاركة نخبة من عمداء وكليات الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس إلى جانب حشد من الطلاب - أن المبادرة تضع نصب أعينها أن المواطن المصرى هو أساس التنمية، مشيرًا إلى أنه بسواعد الشباب وأفكاره تبنى الأوطان ولذلك يقع على شباب مصر الواعد مسئولية مضاعفة لما يتميز به من خبرات وكفاءات قادرة على العمل والعطاء بقلب نابض بحب الوطن وانتماء صادق لترابه ويقينا راسخا بقيمته وتاريخه العريق، داعيا شباب الجامعة إلى المشاركة فى العمل التطوعى وشحذ الهمم وتكاتف الجهود من أجل المساهمة فى تلك المبادرة القومية الفاعلة والمثمرة.
من جانبها أشارت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة مها غانم، إلى أن الجامعة طالما كان لها دور هام ومؤثر فى الحياة المجتمعية، وفى هذا الإطار قدمت الدكتورة مها عرضا تفصيلا لأنشطة قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع، وذلك من خلال مشاركة الجامعة فى فعاليات متعددة من المؤتمرات والندوات والمبادرات والقوافل المتعددة والمختلفة، والمساهمة فى إحداث طفرة واضحة فى نوعية الخدمات المقدمة للمستهدفين من المبادرات.
وأضافت أن مساهمة الجامعة تهدف إلى تعزيز التغيير الاجتماعى الإيجابى والإسهام فى رفع المستوى المعيشى لأهالى المناطق المستهدفة من التنمية المستدامة والعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر.
وأوضح القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون للتعليم والطلاب الدكتور أحمد عبد المولى، أن الجامعة تسعى إلى تعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعة من خلال ما تنظمه من زيارات ميدانية للطلاب للإطلاع على ما تم إنجازه من مشروعات قومية لمؤسسة حياة كريمة لتكون المؤسسة نموذجًا يحتذى به فى مجال العمل التطوعى باعتبارها قوة فاعلة تشارك فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة على أرض عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد والفنون فى قارة إفريقيا.
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