لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وقالت المحافظة فى بيانها، اليوم الأحد، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى أعلنت عن قطع المياه لمدة 10 ساعات وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً بهذه المناطق "المريوطية هرم، والمريوطية فيصل حتى نادى الرماية".

وكلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال لإعادة ضخ المياة بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، كما كلف المحافظ رئيس حى الهرم ورئيس مركز كرداسة بالمتابعة مع الشركات المنفذة وإزالة اى معوقات.

ونوهت المحافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.