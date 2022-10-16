التعليم تفوز بعدة جوائز فى مسابقات «الأسبوع العربى للبرمجة»

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، يأتى ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية؛ للاهتمام بالبيئة وحمايتها، وتحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإشراف الدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والذى أقيم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" فى دولة تونس الشقيق، حيث حصد المعلمون والطلاب المصريون المشاركون من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى العديد من الجوائز الذهبية والفضية والبرونزية على مستوى الوطن العربى، بحضور وزراء التعليم لدولة تونس وفلسطين، والدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بمنظمة الألكسو بالجمهورية التونسية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تكريم الفائزين وهم: المعلمة دعاء محمد على، والطالب زياد رضا جودة من مدرسة الحرية الثانوية بنات إدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية، والمعلمة لميس حودة أمين حسن، والطالبة أروى وسام من مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات بإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، والمعلمة هبة محمود نور محمد والطالبة فريدة وجدى من مدرسة كلية النصر للبنات بإدارة وسط التعليمية محافظة الإسكندرية، وتم تكريم الفائزين محليا بحضور الدكتورة راندة شاهين وممثلى وزارة التعليم العالى والأزهر الشريف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

وقالت الدكتورة راندة شاهين، إن الوزارة تهتم بالأنشطة الطلابية التى تهدف إلى تنمية شخصية الطالب مما ينعكس على قدرة تنافس الفريق المصرى على مستوى الوطن العربى فى منافسات قوية ورفيعة المستوى من مختلف الدول العربية.