عاجل.. الرئيس السيسى: تغير المناخ فاقم تحديات المياه وله تبعات سلبية خطيرة 

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم الأحد، إن تغير المناخ يفاقم تحديات المياه لا سيما فى الدول التى تعانى من ندرة مائية بما قد يؤدى لتبعات سلبية خطيرة على السلم والأمن.





جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى فى افتتاح فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه، الذى حمل عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى"، فى خضم نقاشات تستهدف تكثيف التحرك بشأن قضايا المياه والمناخ. وأضاف الرئيس السيسى أنه كان قدر مصر أن تقع فى قلب تحديات الأمن المائى والغذائى وتغير المناخ. وأوضح الرئيس السيسى، أن الغذاء هو المحور الأكبر فى الاستخدامات المائية عالميا، مشددا "وقد بات واضحا أنه لا انفصام بين تحديات الماء والأمن الغذائى".

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