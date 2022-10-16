عاجل.. كلمة الرئيس السيسى خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "dmc" مساء اليوم الأحد، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فعاليات افتتاح الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه، حيث أكد الرئيس أنه أصبح منصة فاعلة لدعم الحوار حول قضايا المياه.





وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن أسبوع القاهرة للمياه فى دورته الحالية يحمل عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى"، وذلك فى خضم نقاشات تستهدف تكثيف التحرك بشأن قضايا المياه والمناخ. وتابع الرئيس السيسى أن الغذاء هو المحور الأكبر فى الاستخدامات المائية عالميا، مضيفا "وقد بات واضحا أنه لا انفصام بين تحديات الماء والأمن الغذائى.

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