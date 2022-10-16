جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا - فى تصريح - إن القافلة نجحت خلال اليوم الأول، فى توقيع الكشف الطبى على 1782 مواطنا من أهالى قرية خزام، مضيفا أن اليوم الثانى من فعاليات القافلة شهد توقيع الكشف على 1716 مواطنا من أهالى قرية كلاحين قفط.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن خدمات القافلة لم تقتصر على توقيع الكشف الطبى فقط، حيث تم إجراء فحوصات معملية لعدد 224 مواطنا، وعمل سونار لعدد 99 حالة بكلتا القريتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف على 3498 مواطنا ضمن قافلة طبية مجانية بمركزى قوص وقفط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.