الكشف على 3498 مواطنا ضمن قافلة طبية مجانية بمركزى قوص وقفط

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا - فى تصريح - إن القافلة نجحت خلال اليوم الأول، فى توقيع الكشف الطبى على 1782 مواطنا من أهالى قرية خزام، مضيفا أن اليوم الثانى من فعاليات القافلة شهد توقيع الكشف على 1716 مواطنا من أهالى قرية كلاحين قفط.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن خدمات القافلة لم تقتصر على توقيع الكشف الطبى فقط، حيث تم إجراء فحوصات معملية لعدد 224 مواطنا، وعمل سونار لعدد 99 حالة بكلتا القريتين.