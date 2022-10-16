مأمورية ناجحة لوزارة الداخلية في أسيوط تسفر عن ضبط 30 قطعة سلاح (اعرف التفاصيل)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 07:31 مساءً - قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركزي شرطة (صدفا، الغنايم) بمحافظة أسيوط.

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد 30 قطعة سلاح ناري عبارة عن (13 بندقية آلية- 7 بنادق خرطوش- 10 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (26) متهم لعدد 22 منهم معلومات جنائية.

ضبط عدد (6) قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة )، بحوزة عدد (6) متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية، تنفيذ عدد (510) حكم قضائي متنوع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



