اتحاد منتجى الدواجن يشكر الحكومة للإفراج عن 60 ألف طن أعلاف من الجمارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 07:31 مساءً - ‏يتوجه الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير زير الزراعة، ونائب وزير الزراعة، والدكتور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، على ما تم باجتماع اليوم، حيث تم الإفراج عن كميات من بذرة فول الصويا المخزنة في الموانئ المصرية.

أضاف الاتحاد، أنه تقرر تكرار هذه الإفراجات أسبوعيا من أجل دعم العملية الإنتاجية، والقضاء على السوق السوداء بصورة نهائية، وقد تم اليوم بالفعل الإفراج عن مستندات بقيمة 44 مليون دولار من بذرة فول الصويا، ما يعادل أكثر من 60 ألف طن، وسوف تستمر الإفراجات بصورة أسبوعية لمستندات الذرة والصويا.

وذكر الاتحاد، أن رئيس الوزراء أكد اهتمامه الكبير في صناعة الدواجن والحفاظ عليها والتي حققت الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن وتوفر احتياجات المصريين.