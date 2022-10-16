الخارجية: توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز لرعاية قمة المناخ Cop27

جدة - نرمين السيد - أكد مساعد وزير الخارجية المنسق عام للشقين التنظيمى والمالى للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" السفير أشرف إبراهيم أهمية تكثيف الجهود لتوفير التمويل اللازم لعمل المناخ، مؤكدا حرص الدولة بمختلف مؤسساتها على مشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل فى عمل المناخ جنباً إلى جنب مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.





وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد -أن ذلك جاء خلال توقيع السفير أشرف إبراهيم مع المدير التنفيذى لشركة "سيمنز" للطاقة بمصر المهندسة ليلى الحارس، تكون الشركة بقتضاها الراعى الداعم لـ"COP27"، والذى من المقرر أن تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.. مشيرة إلى ترحيب مساعد وزير الخارجية بشركة "سيمنز" كراعٍ داعم للمؤتمر.

وأشار السفير أشرف إبراهيم إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا رئيسيا فى دعم تحقيق أهداف عمل المناخ الدولى.

ومن جهتها، قالت المهندسة ليلى الحارس "إن اختيار شعار "معاً من أجل التنفيذ العادل والطموح" لقمة المناخ يعكس بشكل دقيق أن تحقيق التحول العادل فى مجال الطاقة لن يحدث إلا من خلال التعاون المشترك، وهذا ما سيحققه المؤتمر، والذى يمثل منصة حوار متميزة لإحراز تقدم حقيقى نحو مجابهة تحديات التغير المناخى".

وأكدت اعتزاز وفخر شركة "سيمنز" للطاقة بشراكتها الاستراتيجية مع مصر وبمشاركتها كراع داعم للمؤتمر، معربة عن تطلع الشركة إلى الوصول لإجراءات ملموسة لتحقيق التحول العادل فى الطاقة للجميع، وبمساهمة كافة الأطراف.