محافظة السويس تستعد للاحتفال بالعيد القومى الـ 49

جدة - نرمين السيد - ناقش عبد المجيد صقر محافظ السويس آخر استعدادات المحافظة للاحتفال بالعيد القومى الـ 49 لانتصارات السويس فى 24 أكتوبر من عام 1973 وافتتاح عدد من المشروعات خلال شهر أكتوبر الجارى.





و قال صقر -خلال الاجتماع اليوم الاحد - إنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات فى مجالات متعددة لصالح شعب السويس، موضحا أن السويس اعتادت على الاحتفال بذكرى 24 أكتوبر، وملحمة معركة الاربعين إحياء لهذه الذكرى واستعادة الأمجاد لتعريف وتعليم الأجيال الجديدة من الشباب بمعنى البطولة وغرس الانتماء وحب الوطن.

وأكد المحافظ أن أعمال التطويروالتنمية مستمرة فى 35 مدينة سكنية قديمة على مستوى جميع أحياء المحافظة من أجل حياة طيبة وآمنة وكريمة تليق بشعب السويس.

وأشار إلى أن احتفالات المحافظة لهذا العام ستشهد مرور موكب عربات الزهور بشوارع السويس الباسلة، واطلاق السهام النارية فرحة بالنصر احتفالا مع شعب السويس بذكرى العيد القومى للمحافظة، وكلف رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعدادات وتكثيف حملات النظافة بالشوارع ورفع أى إشغالات وتعديات على مستوى جميع الاحياء، والاستعداد الجاد لاستقبال احتفالات أكتوبر.