الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 28 ألفا و500 ميجاوات

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس السبت وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأحد 28 ألفا و500 ميجاوات، مقابل 28 ألفا و400 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 19 ألفا و473 ميجاوات.





وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أطلقت عددا من الخدمات التى تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أومن خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء، كما فعلت خدمة الخط الساخن 121. ويأتى ذلك فى إطار الإنجازات التى حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات وذلك فى إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

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