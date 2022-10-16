«رسالة أطفال مصر للعام».. معرض فنى تنظمه «التعليم» للتوعية بتغيرات المناخ

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، فعاليات المعرض الفنى "رسالة أطفال مصر إلى العالم"؛ لتعريف العالم بالتغيرات المناخية من خلال الرسم والأعمال الفنية.





يعقد هذا المعرض بالتعاون مع منظم الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، فى المتحف القومى للحضارة، بحضور الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. وتأتى هذه الفعالية فى إطار الاستعدادات التى تتم لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ.

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