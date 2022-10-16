محافظ قنا: تنفيذ خط صرف صحى احتياطى بتكلفة 200 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى، اليوم الأحد، إنه تم بدء تنفيذ خط طرد الصرف الصحى الاحتياطى لمحطة المعالجة الرئيسية بمنطقة الصالحية بمدينة قنا، والذى يتم تنفيذه لاستخدامه كبديل فى حالة حدوث كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسى القائم حاليا، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم.





وأوضح الداودى - فى تصريح اليوم - أن خط الطرد الاحتياطى سيتم تنفيذه بطول 6 كم، وقُطر 800 ملم، بتكلفة مالية تصل إلى 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم تحديد مسار خط الطرد، وتم تكليف جميع مسئولى قطاعات المرافق بمعاينة المسار المُحدد صباح الغد، وتذليل كافة التحديات التى قد تعترض أعمال التنفيذ، مشددا على مسئول الشركة المنفذة بضرورة استخدام معدات حفر متطورة لتجنب إحداث أضرار مبالغة فى الأسفلت، موجها بضرورة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، ووضع علامات تحذيرية فى مواقع العمل. وأشار إلى أنه تم التنسيق مع إدارة المرور، لضمان تسيير الحركة المرورية بالشوارع التى تشهد أعمال حفر، أو تحديد مسارات بديلة فى حال تعذر المرور بتلك الشوارع، مؤكدا حرص المحافظة على وضع حلول عملية للمشكلات التى تعانى منها المحافظة منذ سنوات فى قطاعات المرافق المختلفة، لاسيما قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

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