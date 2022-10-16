رئيس المصريين الأحرار يكشف أفكار ومقترحات الحزب للنهوض بالصناعة بـ"المؤتمر الاقتصادي"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 05:31 مساءً - أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، جاهزية الحزب للمؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده قريبًا، مشددًا على أن حزب المصريين الأحرار سيتقدم برؤية وملف متكامل في المؤتمر الاقتصادي، من خلال اللجنة الاقتصادية، برئاسة الدكتورة هبة واصل الأمين العام، من خلال حلول ومقترحات واقعية.

وقال عصام خليل، في تصريح خاص: إن حزب المصريين الأحرار يجهز رؤية للاقتصاد الوطني الخاص بمصر، والذي يعتمد على تعظيم الموارد المصرية بكل نواحيها، والاستفادة من الموارد المتاحة.

وأوضح أن الحزب يستهدف تقديم تصور للاقتصاد المصري الذي يعتمد على توطين الصناعات المختلفة بالاعتماد على الموارد والخامات المتاحة والمتوفرة، مضيفًا: "على سبيل المثال الصناعات القائمة على السيلكون الأبيض والحديد والصلب، والنهوض بالسياحة والزراعة، وإعادة زراعة القطن طويل التيلة، وجذب بيوت الأزياء العالمية والمصممين العالميين".

وواصل قائلًا: "هدفنا توطين الصناعات الوطنية، وقادرون على ذلك بشكل جيد، في ظل الموارد والإمكانيات المتاحة للدولة المصرية".