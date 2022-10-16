محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد مان سيتي فى الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 05:31 مساءً - أعلن يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول التشكيل الرسمى لفريقه ضد مانشستر سيتي فى المباراة التى تجمعهما على ملعب آنفيلد فى قمة مباريات الجولة الـ 11 من الدورى الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ما نشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراتين، بينما يقع ليفربول في المركز الحادى العاشر برصيد 10 نقاط جمعها من 8 مباريات حيث حقق انتصارين وخسر مثلهما وتعادل فى 4 مباريات.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - ميلنر - أندرو روبرتسون

الوسط: فابينيو - أليوت- تياجو الكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح- روبرتو فيرمينو - جوتا.

بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: جواو كانسيلو - اكاي - مانويل أكانجي - دياز

الوسط: رودري - - كيفن دي بروين - جوندجان

الهجوم: إيرلينج هالاند - فيل فودين - برناردو سيلفا