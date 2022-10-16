سفارة مصر في المجر تشارك في اليوم الثقافي العربي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 04:29 مساءً - شاركت سفارة جمهورية مصر العربية في المجر في اليوم الثقافي العربي الذي قامت بتنظيمه سفارات الدول العربية المعتمدة في المجر وبحضور "لاسلو كوفير" رئيس البرلمان المجري كضيف شرف للحدث.

ويأتي اليوم الثقافي العربي في إطار الجهود المبذولة من جانب سفراء الدول العربية المعتمدين في المجر للترويج بالمجر للثقافة والتاريخ العربي وللسياحة في الدول العربية.

وفي كلمته أمام الحدث، أكد "لاسلو كوفير" رئيس البرلمان المجري على عمق العلاقات الثقافية التي تربط بين المجر والدول العربية منذ نشأة الدولة المجرية، خاصة مع مصر التي فتح بها أول مركز ثقافي مجري في دولة عربية، فضلاً عما جمع بين مصر والمجر من علاقات ثقافية وحضارية على مر التاريخ.

من جانبه، أكد السفير محمد الشناوي سفير مصر في المجر لرئيس البرلمان المجري أن الحضور الغفير من جانب المواطنين المجريين لليوم الثقافي العربي يعكس اهتماماً بالغاً وتقديراً كبيراً للثقافة والحضارة والتاريخ العربي، مضيفاً تطلع مصر للزيارة المرتقبة لرئيس البرلمان المجري إلى مصر خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢، والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمجر والتي تشهد زخماً كبيراً خاصة على إثر الزيارة الناجحة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر في أكتوبر ٢٠٢١.