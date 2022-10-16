سفارة مصر بالمجر تشارك فى اليوم الثقافى العربى

جدة - نرمين السيد - ويأتى اليوم الثقافى العربى فى إطار الجهود المبذولة من جانب سفراء الدول العربية المعتمدين فى المجر للترويج للثقافة والتاريخ العربى والسياحة فى الدول العربية.

وفى كلمته أمام الحدث، أكد رئيس البرلمان المجرى على عمق العلاقات الثقافية التى تربط بين المجر والدول العربية منذ نشأة الدولة المجرية، خاصة مع مصر التى فتح بها أول مركز ثقافى مجرى فى دولة عربية، فضلا عما جمع بين مصر والمجر من علاقات ثقافية وحضارية على مر التاريخ.

من جانبه، أكد السفير محمد الشناوى سفير مصر فى المجر لرئيس البرلمان المجرى أن الحضور الغفير من جانب المواطنين المجريين لليوم الثقافى العربى يعكس اهتماما بالغا وتقديرا كبيرا للثقافة والحضارة والتاريخ العربى، مشيرا إلى تطلع مصر للزيارة المرتقبة لرئيس البرلمان المجرى إلى مصر خلال شهر نوفمبر 2022، والتى تأتى فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتى تشهد زخما كبيرا خاصة على إثر الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى المجر فى أكتوبر 2021.