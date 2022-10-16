محافظ الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة تزامناً مع البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية لتعرض البلاد لمنخفض جوى مع احتمالية سقوط الأمطار.





وكلف المحافظ - فى بيان اليوم الأحد - رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه فى حالة سقوط الأمطار وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها لمنع أى حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامة المواطنين. و أكد غراب انعقاد غرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار 24 ساعة بصفة مستمرة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أية مشكلة تطرأ والتعامل الفورى وحلها فى أسرع وقت، موجها إدارة الأزمات والمراكز والمدن وجميع الجهات المعنية برفع درجة لاستعداد بجميع المرافق واستقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين والتعامل معها، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة وجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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