الرئيس السيسي يستقبل رئيس المجلس الإشرافي لشركة سيمنز العالمية للطاقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 03:30 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جو كايزر، رئيس المجلس الإشرافي لشركة سيمنز العالمية للطاقة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب كريستيان بروخ الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة، والمهندسة ليلى الحارس العضو المنتدب لشركة سيمنز للطاقة بمصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول بحث التعاون المشترك مع شركة سيمنز العالمية للطاقة في مشروعات الطاقة الخضراء في إطار سعي مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وتبادل الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأعرب الرئيس عن التقدير لما حققته شركة "سيمنز" من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وجهودها الناجحة فى إنشاء محطات توليد الكهرباء في مصر، مؤكداً سيادته التطلع لتعزيز الاستفادة من خبرات الشركة في عدة قطاعات تنموية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهني للكوادر المصرية فنياً وحرفياً على نحو يرسخ المعايير الألمانية المتمثلة في قيم الأداء العالي والمستوى الدقيق في الإنتاج.

من جانبه، أعرب "جو كايزر" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمناً مسيرة التعاون المثمرة مع مصر، والتي تجسدت في عدة مشروعات في مجال الطاقة، أبرزها محطات سيمنز الثلاثة الحديثة لتوليد الكهرباء اللاتي أصبحن العمود الفقري الحالي لشبكة الكهرباء المصرية، حيث تعتبرهن سيمنز إحدى الأيقونات البارزة في تاريخ نشاط الشركة منذ نشاتها.

وأكد كايزر على تطلع "سيمنز" لاستمرار وتطوير الشراكة القائمة مع مصر، خاصةً في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك على خلفية الإنجازات الملموسة التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية، واعتزاز شركة "سيمنز" بتعاونها الوثيق مع مصر، والذي أسفر عن نجاح كبير لأنشطتها في مصر نظراً للدعم والإشراف المباشر من قبل الرئيس.