وزيرالقوى العاملة:العمل العربي المشترك طريقاً أساسياً نحو التكامل الإقتصادي والتنمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أهمية العمل العربي المشترك،بإعتباره طريقاً أساسياً نحو التنمية والتقدم الإقتصادي ،ومواجهة كافة التحديات التي تواجه عالم العمل وقضاياه ،مؤكدا على ان الدولة المصرية داعمة لكافة السياسات التي تهدف الى دعم العمل العربي المشترك ،والتكامل الإقتصادي،والحوار المجتمعي بين كافة الأطراف ،مشيداً بالدور الذي تلعبه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية ،كونها تتميز بضمها لثلاثية العملية الإنتاجية" حكومات وأصحاب أعمال وعمال"،مقدماً التهنئة الى وزير العمل العراقي سالار عبدالستار لإنتخابه رئيساً لمجلس إدارة المنظمة في دورته الجديدة ،وكذلك جدد التهنئة للسيد فايز المطيري على تجديد الثقه فيه كمديرعام للمنظمة في مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهر الشهر الماضي.

جاء ذلك خلال مشاركة شحاتة اليوم الأحد فعاليات الدورة الـ97 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، بحضور أعضاء "المجلس" بتمثيلهم الثلاثي «حكومات وأصحاب أعمال وعمال»، وذلك بدعوة من السيد فايز المطيري مدير عام"المنظمة"،والذي تقرر فيه أيضا انتخاب سعيدة نغزة من الجزائر نائبا لرئيس مجلس الادارة عن اصحاب الاعمال،وحفيظ حفيظ من تونس نائبا عن فريق العمال.

يشار الى ان جدول اعمال الاجتماع تضمن مجموعة من البنود، منها: انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الآراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة "96" لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، "14-15 مايو 2022" القاهرة، جمهورية مصر العربية، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي الدورة "48"، "18-25 سبتمبر 2022 / القاهرة"، وتقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية بين الدورتين:السادسة والتسعون،"مايو 2022"،والسابعة والتسعون "اكتوبر 2022"،وكذلك التقارير التكميلية للمدير العام.

وتتضمن بنود مجلس الإدارة أيضا مناقشة تقرير حول نتائج أعمال الدورة "53"للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك"29 -31 مايو 2022"تونس/ الجمهورية التونسية، وتقرير حول نتائج أعمال الدورة غير العادية على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي" 19-21 يوليو 2022"، وتقرير حول نتائج أعمال الدورة العادية "110"على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي" 28 أغسطس- 1 سبتمبر 2022".