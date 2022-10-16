عاجل- الرئيس السيسى يستقبل مسؤولى شركة سيمنز العالمية للطاقة

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، جو كايزر، رئيس المجلس الإشرافى لشركة سيمنز العالمية للطاقة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وكريستيان بروخ، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز للطاقة، والمهندسة ليلى الحارس، العضو المنتدب لشركة سيمنز للطاقة بمصر.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول بحث التعاون المشترك مع شركة سيمنز العالمية للطاقة فى مشروعات الطاقة الخضراء فى إطار سعى مصر لتصبح مركزا إقليميا لإنتاج وتبادل الطاقة الجديدة والمتجددة. وأعرب الرئيس عن التقدير لما حققته شركة "سيمنز" من إنجازات فى تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وجهودها الناجحة فى إنشاء محطات توليد الكهرباء فى مصر، مؤكدا التطلع لتعزيز الاستفادة من خبرات الشركة فى عدة قطاعات تنموية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائى، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهنى للكوادر المصرية فنيا وحرفيا على نحو يرسخ المعايير الألمانية المتمثلة فى قيم الأداء العالى والمستوى الدقيق فى الإنتاج. ومن ناحيته، أعرب جو كايزر، عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمنا مسيرة التعاون المثمرة مع مصر، التى تجسدت فى عدة مشروعات فى مجال الطاقة، أبرزها محطات سيمنز الثلاثة الحديثة لتوليد الكهرباء اللاتى أصبحن العمود الفقرى الحالى لشبكة الكهرباء المصرية، حيث تعتبرهن سيمنز إحدى الأيقونات البارزة فى تاريخ نشاط الشركة منذ نشاتها. ونوه كايزر بتطلع "سيمنز" لاستمرار وتطوير الشراكة القائمة مع مصر، خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك على خلفية الإنجازات الملموسة التى تحققت فى مصر خلال الفترة الماضية فى مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية، واعتزاز شركة "سيمنز" بتعاونها الوثيق مع مصر، الذى أسفر عن نجاح كبير لأنشطتها فى مصر نظرا للدعم والإشراف المباشر من قبل الرئيس.

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