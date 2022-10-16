الوكالة الأمريكية للتنمية تحتفل بتخريج 157 طالبا مصريا

وقال روبنستين، إن هذا الجيل نشأ وتطور فى عصر المتغيرات غير المسبوقة والتى تتسارع بمعدل مذهل، حيث نشهد التقدم التكنولوجى، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، والتحدى الدائم لتغير المناخ، لذا تعمل حكومة الولايات المتحدة، بالتعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعات الشريكة، ومن خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة الأميديست، لتقديم التمويل اللازم لهؤلاء الدارسين لتمكينهم من التعامل مع تلك التحديات والاستفادة من الفرص والإمكانات.
ويقدم هذا البرنامج المنح الجامعية بما قيمته 39 مليون دولار للطلاب الموهوبين خريجى المدارس الثانوية الحكومية داخل المجتمعات الأكثر احتياجا فى مصر، وحتى الآن، قدم هذا البرنامج منحا دراسية لما يصل إلى 673 طالبا واحتفل بتخريج 400 طالب جامعى.
وتعتبر هذه المنحة جزءا من برنامج المنح الدراسية الأوسع نطاقا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، وهو أكبر برنامج للمنح الدراسية مقدم من الحكومة الأمريكية على مستوى العالم.
ويعد برنامج المنح الجامعية، واحد من برامج المنح الدراسية العديدة التى تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حاليا فى مصر، ويقدم منحا دراسية ممولة بالكامل للالتحاق بإحدى الجامعات الشريكة وهى جامعة عين شمس، جامعة أسيوط، جامعة الإسكندرية، جامعة القاهرة، وجامعة المنصورة.
وبالإضافة إلى تلقى التمويل اللازم للمنحة، يتلقى المشاركون أيضا التوجيه والمشورة المهنية، والتدريب على اللغة الإنجليزية، وفرص الحصول على فرص التدريب العملى والمشاركة فى مبادرات خدمة المجتمع، والتدريب على مهارات القيادة، وخيار المشاركة فى برامج الدراسة بالخارج فى الولايات المتحدة.
ويتلقى الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة أيضا دعما متخصصا، حيث يتم توفير أجهزة الحاسب الآلى والموارد الأكاديمية المتطورة والمعدة خصيصا، وذلك من خلال مراكز خدمات الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة التى أنشأها البرنامج داخل حرم الجامعات الخمس الشريكة.
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