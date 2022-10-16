التحالف الوطنى ينظم احتفالية لـ«تجهيز الفتيات» بالإسكندرية والغربية (صور)

جدة - نرمين السيد - نظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، عدة احتفاليات لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج فى محافظتى الإسكندرية والغربية، فى إطار الاهتمام برفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر استحقاقا وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.





وأطلقت مؤسسة العربى لتنمية المجتمع، عضو التحالف الوطنى، فعالية موسعة فى محافظتى الإسكندرية والغربية لتسليم الأجهزة الكهربائية للفتيات المقبلات على الزواج فى احتفالية كبيرة سادتها أجواء البهجة.

ويواصل قطار مبادرات التحالف الوطنى، تقديم المساعدات الاجتماعية وتيسير الزواج للفئات الأولى بالرعاية، حيث يصل الأسبوع المقبل إلى محافظات القناة ويبدأ بمحافظة الإسماعيلية ثم تتوالى محافظات الجمهورية تباعا، سعيا للتخفيف عن المواطنين ومساعدة الفئات الأكثر استحقاقا.

يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، انطلق فى 13 مارس الماضى، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا اقليميا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عضويته كل من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين).