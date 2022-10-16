رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنشآت مستشفى 500500 للأورام بالشيخ زايد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 02:30 مساءً - مدبولي: تكليف من رئيس الجمهورية بسرعة افتتاح وتشغيل المرحلة الأولى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنشآت المعهد القومي الجديد للأورام بالشيخ زايد "مستشفى 500500"، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد زين، والعقيد إسلام عميرة، مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل على افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى 500500 خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه مشروع ضخم يتم تنفيذه بالتعاون مع المجتمع المدني، وموجها بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، واتباع أعلى معايير الجودة في تنفيذ العمل، مشيرًا إلى أن المستشفى يُعد إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

فيما أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه يتم التنسيق حاليا بهدف سرعة العمل على تشغيل المرحلة الأولى من المستشفى التي من المُقرر أن تقدم خدمات طبية متميزة، مشيرًا للدور المحوري الذي سيقوم به المعهد في تقديم خدماته لآلاف المرضى من مختلف محافظات الجمهورية في تخصص حيوي ودقيق وهو علاج الأورام.

واستعرض مسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، مكونات مشروع " مستشفى 500500"، حيث يضم المشروع إنشاء وتشطيب مبنى إقامة المرضى الذي يتكون من 4 أدوار بدروم ودور أرضي و13 دورا مكررا، وإنشاء وتشطيب مبنى إسكان الطاقم الطبي، الذي يشمل 4 أدوار بدروم ودور أرضي و17 دورا مكررا، وتشطيب مبنى العيادات الخارجية الذي يضم 4 أدوار بدروم ودور أرضي و4 أدوار مُكررة.

كما يتكون المشروع أيضا من تشطيب مبنى الخدمات الذي يتكون من 4 أدوار بدروم، ودور أرضي، وتشطيب مبنى الربط المكون من 4 أدوار بدروم، وإنشاء محطة الخدمات المركزية، والشبكات الداخلية، وأعمال تنسيق الموقع العام التي تشمل إقامة طرق أسفلتية، وأماكن انتظار سيارات، وأرصفة، ومسطحات خضراء، والأسوار والبوابات.

وأضاف مسئولو الهيئة الهندسية أنه باستكمال منشآت مستشفى 500500 ستصبح طاقة المعهد 340 غرفة إقامة مرضى، و680 سريرا تخصصيا، و20 غرفة عمليات.

ولفتوا إلى أنه تم الانتهاء من تشطيب مبنيي "العيادات الخارجية" و"الربط" بنسبة 95%، كما تم تشطيب مبنى الخدمات الإدارية بواقع 93%، وبلغت نسبة تنفيذ تنسيق الموقع العام 80%، وشبكات الموقع العام 70%، فيما بلغ باقي مكونات المشروع معدلات تنفيذ متقدمة.