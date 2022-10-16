”القوى العاملة” تعلن عن فرص عمل لذوى القدرات الخاصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 02:30 مساءً - أعلنت إدارة التشغيل بالداخل ،بوزارة القوى العاملة عن توفير 100 فرصة عمل لذوى القدرات الخاصة من أصحاب الإعاقات السمعية والكلامية برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهرياً ، وذلك للعمل في شركة كونسينتركس العالمية في مجال خدمة العملاء ، وعنوانها مدينة السادس من اكتوبر .

وأكدت الوزارة في بيان صحفى لها اليوم الإثنين ، ان فرص العمل المتاحة وفرتها الوزارة في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين ، والتواصل مع شركات ومنشآت القطاع الخاص والإستثمارى لإستيفاء نسبة 5 % من إجمالى العاملين بها من ذوى القدرات الخاصة ، وتفعيل دور مكاتب التفتيش العمالى في الرقابة والمتابعة على الشركات لتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوى القدرات .

واضافت الوزارة ،في بيانها ان التقديم يتم في مقر إدارة التشغيل بالداخل بالدور الرابع بديوان عام الوزارة ، والعنوان : 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر – القاهرة ، ويشترط في المتقدمين الحصول على مؤهل عالى مناسب ، وإجادة اللغه الانجليزية من مستوى جيد إلى ممتاز ( كتابة ) ، والسن حتى 40 سنة ، وشهادة التأهيل الإجتماعى ، للعمل في وظيفة خدمة عملاء كتابية ، مع توفير تأمين صحى وإجتماعى ، ووسائل انتقالات من اقرب نقطة تجمع .