وزير الصحة يناقش الخطط التنفيذية لملفات عمل العام المقبل (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصحة والسكان، أمس السبت، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات، لمناقشة ملفات العمل للعام المقبل 2023، بناء على خطط علمية يتبناها كل قطاع لتحقيق الأهداف المرجوة خلال فترات زمنية محددة، ووفقا للأولويات واحتياجات المواطنين.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول عرض الخطط التنفيذية للملفات التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بقطاعات "الرعاية الصحية والتمريض، الطب الوقائى، تنظيم الأسرة"، وذلك وفقا لخريطة الخدمات الصحية التى تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة، وفقا للمستهدفات والمؤشرات الصحية التى تعمل الوزارة على تحسينها.

وأوضح عبدالغفار، أن الوزير استمع إلى عرض مفصل حول الخطة التنفيذية لقطاع الرعاية الصحية والتمريض، والتى تتضمن العمل على محاور "تكثيف التوعية والتثقيف الصحى، تدريب مقدمى الخدمة، تعزيز برامج صحة الأم والطفل، خدمات رعاية المقبلين على الزواج، التوسع فى خدمات الشباب والمراهقين وكبار السن والاكتشاف المبكر للأمراض لدى الأطفال حديثى الولادة".

ونوه المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير وجه بإعداد خطة للتنسيق بين قطاع الرعاية الصحية، وهيئات الوزارة المختلفة لوضع خريطة للأطباء بـ 5400 وحدة ومركز طبى من خلال الاستعانة بالفرق الطبية من الأخصائيين والاستشاريين للانتظام فى العمل بالوحدات الصحية، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال العيادات التخصصية، بما يساهم فى تخفيف مشقة انتقال المواطنين بين القرى والمراكز، وتقليل الاحتياج للتردد على المستشفيات، فيما يخص الخدمات الأولية.

وأضاف أن الاجتماع تناول مناقشة رؤية قطاع الشؤون الوقائية لتحسين الخدمات المقدمة والتوسع فى تنفيذ برامج وقائية جديدة خلال الفترة المقبلة، فيما يخص محاور "الوقاية، والاكتشاف، والاستجابة".

وتابع أن الوزير أكد أن أبرز المهام المسندة للطب الوقائى، تشمل تحسين خدمات الرصد البيئى من خلال تطوير المعامل بجميع المحافظات، وإنشاء معامل رصد بيئى جديدة بمحافظتى البحر الأحمر والإسماعيلية، بالإضافة إلى تطوير العمل بمنظومة التخلص الآمن من النفايات من خلال 6 محارق ذات مواصفات معالجة للانبعاثات، وأجهزة فرم وتعقيم، وتطوير مجمع النفايات الطبية الخطرة بـ3 محافظات وميكنة وربط منظومة المحارق إلكترونيا.

ولفت إلى أن الوزير أكد أهمية العمل على تطوير منظومة المعامل، حيث تشمل الخطة التنفيذية إنشاء مبنى جديد للإدارة المركزية للمعامل بمدينة بدر، واستحداث بعض الوحدات المعملية الجديدة، وإنشاء معمل متنقل، فضلا عن تطوير 6 معامل مشتركة بالمحافظات وتزويدها بأحدث الأجهزة المعملية والتقنية، وربط المنظومة الإلكترونية للمعامل المركزية بالمعامل المشتركة.

وأشار إلى أن خطة التوسع فى ملف التطيعمات تشمل إدخال طعوما جديدة ضمن جداول التطعيمات الروتينية، إلى جانب العمل على تحديث سلاسل التبريد لحفظ الطعوم بكافة المنشآت الطبية، وإنشاء مكاتب صحة، والتوسع فى تطبيق برامج ترصد الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، وخفض معدل انتشار الالتهاب الكبدى الفيروسى B بين الأطفال، فضلا عن التوسع فى إنشاء أنظمة الترصد للأمراض المختلفة، وإعلان مصر خالية من الحصبة والملاريا.

وأضاف أن الوزير استمع إلى خطة عمل المجلس القومى للسكان، فى وضع السياسيات والأبحاث الخاصة بملف تنمية صحة الأسرة المصرية، وشدد الوزير فى هذا الصدد على ضرورة التنسيق المستمر بين المجلس وقطاع تنظيم الأسرة بالوزارة باعتباره الجهة التنفيذية لتلك السياسيات، كما وجه الوزير بأن تضمن خطة العمل، دور كل قطاع فى ملف تنمية صحة الأسرة.

وأكد أن الوزير شدد على المتابعة الدورية لتنفيذ تلك الخطط، بالإضافة إلى إعداد تقارير ربع سنوية للوقوف على ما يتم تحقيقه من أهداف وفقا للبرامج الزمنية المحددة.

حضر الاجتماع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان للسكان، واللواء وائل الساعى مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد حسانى مساعد الوزير لمشروعات مبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد زكى السودانى مدير المؤسسة العلاجية، والدكتور هشام زكى مدير الإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية.